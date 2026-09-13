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“La Fiorentina ha cambiato tanto ad inizio anno, aveva bisogno di darsi una regolata e la sta trovando. L’organico è di valore, non poteva certo essere quello delle prime giornate”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabrizio Lucchesi a proposito della Fiorentina che è tornata alla vittoria.

Da Grosso a Vanoli è cambiato anche il risultato.“Credo che ci sia stata una certa consapevolezza da parte della squadra. Vanoli è una persona seria che conosce l’ambiente”

Gattuso alla Lazio è partito bene.“L’ambiente Lazio è in fibrillazione, sono contento per lui perché ha fatto fin qui un grande inizio di campionato”.

Serie A: chi è l’anti Inter?“Nessuno ha colmato il gap con l’Inter. Ci sono squadre che faranno campionati importanti. Ma credo che nessuno sia in grado di insidiare l’Inter”.