Tra i calciatori impegnati nel sociale c’è anche Luis Henrique. Il calciatore brasiliano dell’Inter ha creato il Progetto LH11 a Solânea, nell'entroterra di Paraíba, un'iniziativa nata quasi trent'anni fa per volere del padre.

Come riferisce il portale Placar, con l'ascesa del giocatore nel calcio professionistico, il progetto ha ricevuto nuovi investimenti e oggi coinvolge circa 300 giovani, nelle categorie Under 7 e Under 17.

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Luis Henrique, cos’è il Progetto LH11

Oltre all'allenamento sportivo, il centro offre borse di studio a bambini e ragazzi le cui famiglie non possono permettersi di pagare le lezioni. Una decina di atleti formati grazie all'iniziativa sono già approdati in squadre di calcio brasiliane. Il progetto promuove anche programmi di assistenza alla comunità, come l'evento annuale "Natale senza fame", che distribuisce circa mille cesti alimentari di base alle famiglie bisognose.

“Questo progetto fa parte della mia vita fin da quando ero bambino. Sono cresciuto qui, allenandomi in questo campo e guardando mio padre aiutare così tante persone. Oggi, poter contribuire affinché altri bambini abbiano la stessa opportunità mi rende molto felice”, ha affermato Luís Henrique.