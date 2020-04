Inter, Lukaku si allena in garage: “La fatica”. Anche Candreva come lui

Non possono ancora allenarsi nei centri di allenamento. E se non cambierà nulla nel decreto che regolerà le cose dal 4 maggio in poi, i giocatori dell’Inter non potranno ad Appiano Gentile. Sono concesse le sedute nei centri sportivi per gli sportivi che fanno sport individuali. Ma queste disposizioni non sono state estese ai calciatori professioni. Potranno allenarsi a partire dal 18 maggio nei centri sportivi. Fino ad allora potranno allenarsi al parco o nel chiuso dei garage come stanno facendo in questo momento i giocatori interisti.

Lukaku e Candreva per esempio hanno raccontato le loro fatiche in garage dove si sono allenati per rimanere in forma in attesa di una decisione sulla ripresa del campionato.