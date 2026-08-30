Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cagliari-Inter, Alessandro Bastoni ha parlato così del match dell'Unipol Domus, valido per la seconda giornata di Serie A:

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"Chivu è sempre la stessa persona con lo stesso atteggiamento, come l'anno scorso. E' stato bello ritrovarci dopo l'anno scorso ma la fame è sempre la stessa. All'Inter è il mio ottavo anno, non ho niente da dimostrare a nessuno se non fare quello che so fare, dare tutto per questi colori, per il club per tutto quello che hanno fatto e che significa per me. La parte forte di questa squadra è di mettere il noi davanti all'io e lo faremo anche quest'anno"

"Mercato ha rinforzato la difesa? Oltre alla difesa ci siamo rinforzati in tutti i settori tolto l'attacco che era già molto forte. Per me è sempre bello confrontarci con altri giocatori di altri campionati che ci portano esperienza, ci daranno una grande mano quest'anno"