La Roma vince in rimonta 2-1 contro la Cremonese e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio.

I giallorossi vanno sotto al 37' per via del gol di Tsadjout, attaccano ma non riescono a sfondare fino al 77' quando Lukaku, mandato in porta da Azmoun, batte Jungdal per l'1-1. Pareggio che dura poco perché Dybala, all'83', firma il gol vittoria su rigore.