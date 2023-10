Giornale – Lukaku come Ronaldo? No, il Fenomeno è nella storia: fine amore mai. Rom invece…

In questi giorni che precedono Inter-Roma , qualcuno, parlando della vicenda Lukaku, ha paragonato il 'tradimento' del belga a quello che nel 2007 vide protagonista Ronaldo, trasferitosi al Milan. Secondo il Giornale, però, questo paragone non regge per questi motivi:

"Diverso il precedente di Ronaldo, e non solo perché allora i tifosi trovarono i fischietti direttamente sui seggiolini. Quelli del marzo 2007 furono fischi per troppo amore. Il Fenomeno era partito in malo modo per Madrid, 5 anni prima. Poi scelse il Milan. Giocò e segnò, al primo pallone utile, poi perse. Tutto cancellato: Ronaldo non ha vinto lo scudetto, ma è entrato nella storia del club, fine amore mai".