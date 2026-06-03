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fcinter1908 ultimora Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Baldini su Pio Esposito
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Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Baldini su Pio Esposito
Il CT azzurro, Silvio Baldini, ha scelto la formazione titolare che affronterà la compagine lussemburghese
Alle 20.45 l'Italia scenderà in campo allo Stade de Luxembourg per la prima di due amichevoli di inizio giugno contro la Nazionale di casa del Lussemburgo.
Il CT azzurro, Silvio Baldini, ha scelto la formazione titolare che affronterà la compagine lussemburghese e tra gli undici che partiranno dall'inizio c'è anche Francesco Pio Esposito.
Ecco le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia, le scelte dei due CT.
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani. Ct. Strasser
ITALIA: Donnarumma (C); Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Esposito, Koleosho
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