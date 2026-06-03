FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Baldini su Pio Esposito

ultimora

Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Baldini su Pio Esposito

Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Baldini su Pio Esposito - immagine 1
Il CT azzurro, Silvio Baldini, ha scelto la formazione titolare che affronterà la compagine lussemburghese
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Alle 20.45 l'Italia scenderà in campo allo Stade de Luxembourg per la prima di due amichevoli di inizio giugno contro la Nazionale di casa del Lussemburgo.

Il CT azzurro, Silvio Baldini, ha scelto la formazione titolare che affronterà la compagine lussemburghese e tra gli undici che partiranno dall'inizio c'è anche Francesco Pio Esposito.

Ecco le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia, le scelte dei due CT.

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani. Ct. Strasser

ITALIA: Donnarumma (C); Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Esposito, Koleosho

Leggi anche
Sky – Inter, Mancini si fa a una sola condizione. Nell’ambiente Roma ora…
Pastore: “Dumfries o Palestra? L’olandese fa 10 gol l’anno. Curioso di capire...

© RIPRODUZIONE RISERVATA