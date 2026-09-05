Tutto pronto per Inter-Napoli, big-match della terza giornata di Serie A: ecco le parole di Maicon ai microfoni di Dazn, anche su Mou
VIDEO FCIN1908 / Inter, l'arrivo di Maicon alla cena di Natale
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Napoli, Maicon ha parlato così del match di San Siro:
"Tornare a San Siro è bellissimo, una grandissima emozione. Kolarov? Ci siamo trovati al Manchester City, è un grandissimo amico, è sempre bello ritrovarlo"
Pio Esposito
"Si è preso le sue responsabilità, sta diventando un titolare perché sta dimostrando di essere fortissimo. Le qualità ce le ha"
Real Madrid di Mourinho
"Mourinho è nel destino dell'Inter ma l'Inter deve pensare di fare una grande partita oggi"
Rito pre-partita?
"Dopo il riscaldamento io facevo 4-6 scatti da 50 metri, così mi scaldavo bene"
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