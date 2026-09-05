Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Napoli, Maicon ha parlato così del match di San Siro:

"Tornare a San Siro è bellissimo, una grandissima emozione. Kolarov? Ci siamo trovati al Manchester City, è un grandissimo amico, è sempre bello ritrovarlo"

Pio Esposito

"Si è preso le sue responsabilità, sta diventando un titolare perché sta dimostrando di essere fortissimo. Le qualità ce le ha"

Real Madrid di Mourinho

"Mourinho è nel destino dell'Inter ma l'Inter deve pensare di fare una grande partita oggi"

Rito pre-partita?

"Dopo il riscaldamento io facevo 4-6 scatti da 50 metri, così mi scaldavo bene"