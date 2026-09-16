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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Maifredi ha parlato di Roma-Inter, big match della quinta giornata in programma sabato all'Olimpico. In particolare il tecnico ha analizzato il percorso dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu.

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"Gasperini e Chivu mi stanno veramente entusiasmando. Io voto Gasperini. Ha fatto bene all'Atalanta, alla Roma ha fatto allontanare Ranieri, ha fatto acquisti mirati, vedi Balerdi. E' bravo, attento Gasperini, ha fatto i passi giusti a Roma e ora è l'alternativa più importante all'Inter, che è una squadra ben guidata. Ha sbagliato col Real mettendo un centrocampo sguarnito, ma Chivu è uno attento, che parla con i giocatori, ha personalità".

(TMW Radio)