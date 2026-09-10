Il presidente della Figc è tornato sul caso del tesseramento e attacca: "Ha dell'incredibile"
VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."
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