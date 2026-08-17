Prima le elezioni, poi le difficoltà con il CT che hanno compromesso il suo rapporto con Maldini e Leonardo e ha portato all'approdo di Mancini sulla panchina dell'Italia. E poi ancora la nomina della Bianchedi, vice presidente del Coni, a capo delegazione della Nazionale. Sono stati mesi pieni zeppi di polemiche per Giovanni Malagò. E non sembra essere finita. Da quanto riporta La Stampa ci sarebbe un'inchiesta della Procura Federale del Coni sul presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

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"Tutto ruota attorno al quesito sollevato dall’avvocato Renato Miele, ex giocatore della Lazio e mancato candidato alle elezioni dello scorso 22 giugno, che da mesi chiede di sapere se Malagò fosse in regola con il tesseramento per poter essere eletto come nuovo presidente. Un requisito fondamentale, in base all’articolo 29 comma 1 dello Statuto della Figc, così come quello di essere candidato da una delle componenti della Federcalcio (come leghe professionistiche, dilettanti, allenatori o calciatori)", scrive il quotidiano torinese. Gli inquirenti della Federazione dovranno quindi chiarire se Malagò era in regola o meno con il tesseramento.

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(Fonte: La Stampa)