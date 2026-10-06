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Le nuove elezioni per il presidente della Figc saranno convocate per il prossimo 14 dicembre. Lo ha affermato Giovanni Malagò, in qualità di commissario della stessa Federcalcio, al termine del Consiglio Nazionale del Coni.

Lo stesso Malagò ha quindi lasciato chiaramente intendere che è pronto a ricandidarsi alla guida della Figc. È una vittoria del buonsenso e della logica delle cose".

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Lo afferma Giovanni Malagò al termine del Consiglio Nazionale del Coni che ha ratificato la sua nomina a commissario della Federcalcio, per indire nuove elezioni. Malagò, lasciando il Coni, ha parlato di una vicenda "triste e imbarazzante" per la disputa sul suo mancato tesseramento, e ha ribadito come sia stato "confermato che io sempre avuto la schiena dritta".