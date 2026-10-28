La sfida a due si sta delineando. Si va verso una lotta tra Malagò e Galliani per la presidenza della FIGC. La nuova assemblea elettiva è prevista per il 14 dicembre. Mentre tutti si aspettavano che il nome dell'ex ad del Milan arrivasse all'unanimità dalla Serie A, il commissario della Federazione ha annunciato di avere 11 club a suo favore in seno alla Lega che non ha trovato quindi l'accordo su un nome comune.

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Ma la notizia del giorno è che Assocalciatori a Assoallenatori si sono schierati accanto a Galliani, proprio loro che avevano appoggiato la Lega Calcio quando a giugno era stato fatto il nome di Malagò. Secondo quanto riporta l'ANSA è attesa una nota delle due associazioni guidate da Calcagno e Ulivieri che ufficializzeranno di aver trovato un nome comune, quello di Galliani, che è anche un senatore della Repubblica di Forza Italia.

"La scelta di Aic e Aiac, un'inversione di rotta ma non sorprendente per molti dei protagonisti della contesa elettorale, arriva nelle ore in cui le quattro Leghe si erano riunite brevemente in call per fare il punto sulla situazione, e in cui Malagò si è molto avvicinato al traguardo delle firme per la candidatura con i club di A: per le prossime ore, è pronto ad annunciare da parte sua di avere la firma dell'undicesimo club, dunque il quorum per depositare la candidatura". Il voto di calciatori e tecnici, in assemblea pesano per il 30%. Ci sarà da capire anche cosa farà la LND di Abete che pesa per il 34% dei voti. Tutte le ipotesi sono quindi aperte. "Anche quella di uno stallo che spalancherebbe le porte a un commissariamento lungo", spiega ancora l'agenzia italiana di stampa.

(Fonte: ANSA)