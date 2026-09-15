La gara vinta in rimonta contro l'Udinese ha messo in evidenza tutto il potenziale dell'attacco nerazzurro ma Chivu ha qualcosa da rivedere
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
"Errori individuali con Real e Udinese e probabilmente un approccio perfetto su cui c'è da lavorare, ma non è un problema difficile da superare". Maurizio Compagnoni, su Skysport, ha commentat la vittoria dell'Inter contro la formazione friulana e si è soffermato sulle difficoltà della difesa nerazzurra.
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Un tassello che manca nell'Inter di ChivuMa anche sull'efficacia della fase d'attacco della squadra di Chivu: "Una squadra che ha un potenziale offensivo enorme e ha anche difensori forti che devono magari solo amalgamarsi, Martinez dovrà acquisire più sicurezza. In generale l'allenatore dovrà lavorare di più sull'approccio perché tra Madrid e San Siro l'approccio è stato sbagliato e questo è un lavoro che tocca all'allenatore. Un lavoro che sta facendo ma manca questo tassello importante", sostiene il telecronista.
(Fonte: Skysport)
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