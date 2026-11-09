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"Ho parlato con Tresoldi e ci ha parlato anche Claudio Ranieri, spero che faccia la scelta giusta". E' quanto ha dichiarato Roberto Mancini oggi a Coverciano dove la Nazionale si è radunata per preparare le gare di Nations League contro Francia e Belgio. "Lui deve sentire di voler giocare per l'Italia, è nato qui, lo stesso suo padre, credo che possano esserci delle possibilità sapendo anche per noi può essere importante", ha ribadito il commissario tecnico azzurro che alla domanda se è cambiato qualcosa sull'utilizzo dei giovani dopo la disfatta di Zenica ha ammesso.

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"Non mi pare, qualcuno li fa giocare, qualcun altro no, per questo noi abbiamo l'obbligo di cercare giovani con qualità tecniche, chiamarli e conoscerli da vicino, convinti che in breve possano diventare bravi e utili alla Nazionale. Un tempo i ct avevano il vantaggio di chiamare i blocchi di Juve, Milan, Inter, adesso non è così".