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Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, è tornato così su Roma-Inter di sabato sera: "La partita di sabato mi ha lasciato la certezza che l'anti-Inter è la Roma. Questo è il verdetto del campo.

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Prima della partita era un verdetto frutto di una sensazione corroborata dai dati, ma poi c'era un confronto diretto dopo l'ultima volta che i giallorossi avevano ceduto nettamente perdendo 5-2. A distanza di qualche giorno si ripartirà con la Roma che si è conquistata questo status di anti-Inter del campionato".