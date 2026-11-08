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Luca Marchegiani, dagi tudi di Sky Sport, ha analizzato il successo dell'Inter contro il Como: "Thuram dà tante soluzioni, e anche tutto questo movimento su tutto il fronte offensivo. Anche nelle azioni decisive della partita è lui che dà sempre l'inizio all'azione, non solo in fase conclusiva.

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Molto bene l'Inter, mi è piaciuta la compattezza, il fatto che non ha mai permesso al Como di giocare tra le linee. Con la squadra di Fabregas non si può essere severi: forse è stata un po' deludente nei 90 minuti rispetto a come ci ha abituato. Però, dopo 6 vittorie consecutive, ci sta. Ha perso solo 2 partite in campionato, e anche l'ultima volta prima della sosta, contro il Frosinone".