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Luca Marchegiani è stata la seconda voce di Sky Sport in Milan-Inter 3-1 accanto a Stefano Borghi. Così l’ex portiere a Sky Sport dopo aver visto il derby dallo stadio:

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“L’impressione che l’Inter potesse riprendere il derby dal vivo? Il primo tempo sì. Il secondo tempo, anzi direi dopo il 3-1, no. E devo dire sinceramente che me la sono spiegata poco questa cosa, perché, insomma, un po' le partite dell'Inter le abbiamo viste tutti dall'inizio della stagione, no? È la sesta volta che doveva rimontare. Una squadra non perfetta, che è andata sotto in alcune situazioni, però in alcune fasi di partita ti dà veramente la sensazione di essere una squadra incontenibile. Nel secondo tempo, quando c'era ancora il tempo per recuperare.

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È chiaro che se poi dopo Chivu dice che Esposito e Bonny praticamente avevano dieci minuti di partita, è chiaro che tutte le disquisizioni tattiche sul modulo iniziale non hanno nessun valore. Però secondo me si è visto, a un certo momento, che questa è una squadra abituata a giocare con i due attaccanti. Mancavano proprio, c'era un buco enorme davanti”.