"Il primo tempo di Empoli non è stato esaltante, c’è voluto un rosso per spostare gli equilibri (dopo il gol annullato a Darmian), c’è voluta una deviazione per battere Vasquez, ma alla fine è arrivata la vittoria ed è arrivata anche la rete per Lautaro Martinez che a giudicare da come ha esultato ci teneva eccome a tornare al gol. L’Inter riprende la sua corsa, contro una delle squadre più interessanti di questo avvio di campionato, facendo sembrare facile cose che facili non sono mai state per chi finora ha fatto visita all’Empoli".