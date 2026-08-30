GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cagliari-Inter, Dario Marcolin ha parlato così del match dell'Unipol Domus, valido per la seconda giornata di Serie A:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "L'Inter ha avuto un grande impatto, gli attaccanti che segnano, Diouf a destra ha fatto molto bene, l'Inter è solida ed è partita con il piede giusto. L'Inter resta la squadra da battere, Chivu vuole sempre migliorarsi, vincendo 4-1 col Monza hai spaventato il campionato, a Cagliari poi cerca la continuità, Milan e Juve l'hanno avuta vincendo entrambe le prime partite, vorrà farlo anche l'Inter"

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"Novità formazione Inter? Mi stupisce di più la scelta di Luis Henrique su Diouf ma da allenatore ha una sua logica: quando giochi a San Siro, Diouf salta l'uomo e sa fare l'ultima giocata come fatto col Monza. Col Cagliari la partita è più fisica, giochi in trasferta, Luis Henrique sa fare le due fasi meglio, la scelta di Chivu me la motivo così"

"I tre inglesi? Il primo a diventare titolare sarà Stones, ha leadership, sa marcare, sa impostare. L'Inter ha preso qualche gol di troppo l'anno scorso, è intervenuta la società col mercato. Una delle forze dell'anno scorso è stato il turnover, Chivu vuole una rosa ad un livello tutti al top in vista della Champions, non ci stupiscono le sue scelte per la partita di stasera"