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Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto a DAZN, ha analizzato i due rigori concessi da Maresca durante Atalanta-Inter di stasera: "Il primo rigore viene fischiato per un tocco di mano sulla linea di Zappacosta: è un episodio che va analizzato. Prima interviene col braccio e poi ancora con lo stesso: il primo tocco non è punibile, se non ci fosse stato il secondo tocco non lo sarebbe stato.

Quello punito è il secondo movimento: potrebbe essere istintivo per agevolare il portiere. L'arbitro decide per il giallo e io sono d'accordo: non è DOGSO perché il pallone non si stava più muovendo verso la porta e non ha impedito il concretizzarsi di un gol, ma è solo SPA perché ha impedito agli attaccanti di poter intervenire. Bastoni? Molto bravo Maresca, era in posizione perfetta: fischia perché le braccia erano sopra l'altezza della spalla, è sempre calcio di rigore.

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Possiamo ipotizzare che abbiano protestato perché Bastoni era di spalle, ma ci soccorre la giurisprudenza recente. In Atalanta-Cagliari di un paio di mesi fa Orsato ci spiegò in un raduno a Lissone che quel fallo di mano è sempre punibile: lì la dinamica è un po' diversa, ma concettualmente simile perché Kolasinac colpisce col braccio sopra la spalla anche se è di spalle. E' quindi rigore anche stasera".