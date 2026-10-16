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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella ha fatto il punto sull'Inter, reduce dalla brutta sconfitta in Champions League contro il Bruges, alla vigilia dell'impegno di campionato contro il Bologna. Ecco le parole del giornalista:

"Credo che Chivu debba andare avanti per la sua strada. A me piace, è una persona equilibrata. Onestamente, prendere 4 gol in casa dal Bruges è grave, mi aspettavo una partita diversa. Forse lui campanellino lo doveva aver sentito prima, perché prima della gara di campionato aveva voluto togliere pressione alla sua squadra, parlano di altre papabili allo scudetto. Forse ha visto qualcosa che non andava. Credo che comunque debba andare avanti perché ha una squadra forte. Resto convinto che l'Inter sappia di essere la più forte in Italia e che deve fare un passo in avanti in Champions League perché ha una rosa in grado di poterlo fare. La colonia inglese non si è ancora vista, Jones è un giocatore importante. Penso che questa squadra possa solo crescere. L'assenza di Lautaro però è pesante".

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"In questo momento, l'Inter deve fare risultato, anche in maniera chiara. Questione portiere? Sono meno convinto di andare avanti con Martinez. Questa partita deve giocarla lui, anche per proteggerla, ma poi qualche scelta l'Inter dovrebbe farla. Aver perso Sommer deve essere un rimpianto. In questo momento l'Inter ha meno tempo per concedere degli errori. Perfetto Chivu per quello che ha detto e giusto far giocare Martinez nella prossima di campionato, ma poi i nerazzurri dovranno fare delle valutazioni più ampie".

(Fonte: Sky Sport)