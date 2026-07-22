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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella, giornalista, ha parlato così della possibilità Pep Guardiola ct dell'Italia: "Io non credo sia impossibile. Sembra un sogno inarrivabile e quasi una boutade, invece io credo sia un'idea possibile.

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Intanto perché se Maldini e Leonardo te lo chiedono, chiunque tu sia, compreso Guardiola, ascolti. Ha vinto ovunque, la sua carriera lo ha portato ad esperienze diverse: c'è stata anche l'Italia che lui ha sfiorato e amato.

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Credo che l'idea Italia lo intrighi ma che possa essere spaventato dall'allenare un club con delle pressioni continue: l'idea della Nazionale può essere la sintesi di tutto quewsto. Penso lui sia orientato ad una nazionale e ad un'esperienza diversa: ha sfiorato il Brasile, gli manca una nazionale. Io penso che non sia probabile, ma possibile".