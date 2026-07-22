Ha promesso alla sua famiglia che si sarebbe fermato per un po'. Pep Guardiola ha ricevuto Maldini e Leonardo, ma è difficile che riescano a convincere la panchina dell'Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport sottolineando che i due dirigenti della Federazione italiana hanno proposto a Guardiola "un progetto a tutto tondo, dandogli anche la possibilità di decidere insieme l’allenatore dell’Under 21 (ammesso che non gli piaccia Baldini), puntando su un uomo affine alla sua filosofia, magari da far crescere pensando che un giorno possa arrivare alla Nazionale maggiore, in perfetto stile Spagna campione del mondo", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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Ovviamente l'ex allenatore del City è lusingato dalla proposta, è orientato sul no. Ma Maldini gli ha chiesto di pensarci, almeno una settimana prima di decidere. Nonostante il progetto sia comunque importante sarà difficile che Pep accetti. A quel punto - spiega la rosea - "Pirlo è pronto a fare il suo ingresso dalla porta principale. In corsa c’è anche Mancini, un po’ meno Conte, ma il no di Guardiola darebbe modo alla Figc di cambiare scenario".

Il primo tentativo era per l'allenatore migliore sul mercato. In alternativa si punta su un allenatore più giovanel come Pirlo, con un progetto di lunga durata e in un contesto in cui si dovrà rinnovare tutto il sistema del calcio italiano. "Prima si aspetterà qualche giorno che Pep si esprima. Nessun ultimatum per uno come lui. Le eccezioni in alcuni casi possono essere molte", spiega il giornale.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)