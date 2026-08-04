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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella è tornato a parlare dell'Inter e del mercato dei nerazzurri:

"L'Inter è la favorita perché Chivu è bravo, saggio, ha estratto il meglio dall'Inter ma l'Inter deve cominciare a fare il mercato perché finora praticamente non l'ha fatto. Ha fatto una scelta che doveva fare qualche stagione fa, cioè quella di svecchiare il roster, poi non l'ha fatto ed è stata una scelta vincente perché ha continuato a vincere con i giocatori di esperienza.

Poi ha deciso di dare un grande abbraccio a Sommer, Darmian, Acerbi e di cambiare. Giusto cambiare ma deve fare quello che ha fatto con Pio Esposito, ha scoperto che il giovane aveva talento, lo ha trasformato in un giocatore da Inter ma anche da Nazionale ma deve trovarne qualcun altro.

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Stones non basta, sarà un giocatore di situazione, ce lo dicono gli ultimi anni col City, sono più le partite che ha saltato che quelle che ha giocato, quando ci saranno le condizioni, Stones sarà una grande aggiunta ma per qualche partita, l'Inter non può ripartire difensivamente da Stones, deve trovare l'erede di Dumfries. È favorita lo stesso ma deve far partire il mercato"