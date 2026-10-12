L'Inter torna in campo anche in Champions League contro il Club Brugge (qui dove vedere il match in tv): ecco le parole di Massimo Marianella a Sky Sport.

“Per l’Inter la Champions League deve essere un obiettivo, non un sogno. Il sogno è per una squadra di terza o quarta fascia. L’Inter è di prima, deve essere un obiettivo.

Chivu fa il furbacchione da una settimana a oggi (sorride, ndr). Fa parte del suo lavoro. L’Inter ha la responsabilità di puntare al trofeo, la squadra è stata costruita con l’obiettivo europeo. Si candida per ripetersi e provare la combo campionato e Champions League.

Getty Images

Lautaro è una pedina fondamentale per questa squadra, con la fascia al braccio è diventato un giocatore migliore e un uomo squadra migliore, mi affascina. Ha capito la grandezza della maglia dell’Inter. L’Inter non snobba la Serie A ma sa di avere la responsabilità di fare meglio in Champions. Col Manchester City meritava di vincerla e lo sappiamo, col PSG poi è stata sepolta. L’Inter sa di voler tornare, non dover, ma voler. La squadra deve ambire ad arrivare lì”.