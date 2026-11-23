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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella ha parlato anche dell'Inter in vista della partita di Champions League a San Siro contro lo Stoccarda:

Getty Images

"L'Inter è stata un po' troppo pazza e un po' troppo proiettata alla Champions. Avevamo detto che questa squadra aveva qualche certezza in più in Italia, perché ancora oggi è la squadra più forte della nostra realtà, e quindi più proiettata all'Europa. Affronterà però una squadra tosta (Stoccarda, ndr), ben allenata da un altro allenatore giovane e con ottime idee e buoni giocatori. E' una squadra e un gruppo".

"Lautaro? Non l'ho visto benissimo, ma ha bisogno di minuti. L'Inter deve recuperarlo".

(Fonte: Sky Sport)