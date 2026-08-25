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L'allenatore Pasquale Marino ha fatto il punto sull'inizio di Serie A: "L'Inter ha fatto degli innesti mirati con una squadra già forte. Bisogna cercare di ostacolare l'Inter per far in modo che il campionato sia competitivo. Il Napoli è l'antagonista, sempre molto forte. È andato via un tecnico vincente ed è arrivato un altro altrettanto forte.

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La Roma e la Juventus si stanno rinforzando, c'è una lotta importante per la Champions. Il Como ha bisogno che si affermi, serve un organico ampio per reggere i ritmi. Sarà un campionato entusiasmante", le sue parole a Radio Napoli Centrale nel corso di Sempre Con Te.

"Le prime giornate sono sempre delle incognite. Nessuna squadra può essere al top. Credo che il Napoli abbia gestito bene, la partita è stata interpretata bene. Bene partire con una vittoria esterna.

De Bruyne se torna in condizione può essere molto utile. Come si gestisce? Ha avuto problemi fisici, ma nessun allenatore ne può fare a meno. Perché quando tocca la palla non è mai banale, se sta bene Allegri ne terrà conto e lo terrà in campo".