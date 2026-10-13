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Sulla stagione di Pio Esposito e sulle qualità dell'attaccante ha parlato il giornalista Andrea Marinozzi a Cronache di Spogliatoio:

Esposito io lo adoro. La coppia ideale dipende dal tipo di partita. Se c'è una partita in cui l'Inter è tutta nella metà campo avversaria, nell'ultimo terzo di campo, con cross nello stretto, Pio e Lautaro ci stanno bene. Ma se devi attaccare con un po' di campo, Pio e Lautaro non vanno bene. Serve motore, serve Thuram.

Quindi, quando poi vai a fare le scelte, se giochi con la Roma, che ti aggredisce, viene sempre addosso e sai che puoi attaccare la profondità, anche Bonny può essere più utile, perché Lautaro e Pio non hanno lo stesso motore per attaccare la profondità: manca profondità.