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Intervenuto negli studi di DAZN dopo Atalanta-Inter, Andrea Marinozzi ha analizzato la prestazione dei nerazzurri a Bergamo:

"L'Inter ha concesso 15 tiri, Martinez ha fatto 5 parate. Ma è la testa che impressiona: ha perso lucidità in tantissimi momenti della partita. E anche chi è entrato non lo ha fatto con lo spirito giusto. Quelli che dovrebbero darti calma sono i primi che sbagliano. Ci sta non fare 3 punti con l'Atalanta, ma non così, dopo che l'hai indirizzata così".

DAZN

"Appena una cosa va leggermente storta, l'Inter riesce a peggiorarla quest'anno. L'Inter pensava di avere la partita in tasca, ma non era così. E' non era la prima volta. Quella di Akanji fin qui è una brutta stagione, doveva dare qualcosa in più soprattutto a livello mentale e non lo sta facendo. L'Inter ha iniziato questo ciclo con la sveglia, questo è un campanello d'allarme enorme".

(Fonte: DAZN)