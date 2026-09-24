In molti hanno esaltato Roma e Inter per la partita ricca di colpi di scena. Un pareggio che non ha spostato gli equilibri in classifica - entrambe sono a quota 13 in prima posizione in compagnia della Lazio - e che è anche frutto di due tempi molto differenti: nel primo ha dominato la Roma, avanti 2-0, mentre nel secondo si è vista solo l'Inter, capace di recuperare sino al 2-2 sfiorando anche il 3-2 nel finale con Thuram.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Getty Images

Chi invece non ha apprezzato la partita dell'Olimpico è stato Domenico Marocchino. L'ex calciatore e ora opinionista ha parlato a TMW Radio, criticando la gestione tattica del match da parte della Roma:

Gasperini e Lautaro si erano salutati anche prima del fischio d'inizio (Getty Images)

"La partita della Roma contro l'Inter è stata una partita da 9 per lo spettacolo visto, ma tatticamente è stata da 3. Tutta la gara c'erano voragini e le squadre erano lunghe. Anche sui gol di Koné nessuno dei centrocampisti dei nerazzurri ha chiuso in area di rigore. Questo per dire che a Gasperini do 8 finora, ma per la rosa che ha a disposizione deve arrivare almeno ad 8,5/9. Deve ancora migliorare se vuole puntare al massimo"