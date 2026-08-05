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Ciccio Marolda, giornalista, ha parlato a TMW Radio anche del gap tra il Napoli e l'Inter:

Getty Images

"Beh l'Inter parte dalla certezza dello Scudetto, parte anche da acquisti che la stanno migliorando anche. La distanza in questo momento c'è, però il Napoli ha dei valori tecnici importanti, va migliorato, va completato addirittura, penso sempre al vice Di Lorenzo e poi sta a lei cercare di mettere insieme dei principi di gioco che diano delle soluzioni offensive. Adesso parlando sembra tutto facile, ma non è facile, però i valori che il Napoli ha deve dimostrarli di nuovo".

Cosa aspettarsi da Allegri in Europa?

"Allegri in Europa ha un curriculum migliore di quello di Conte, è arrivato più avanti secondo me. Il Napoli è arrivato 30° su 36°, è stata non una macchia, è stato proprio un fallimento completo. Ad Allegri quest'anno si è chiesto ovviamente di essere competitivo per lo scudetto e per i primi quattro posti, essere competitivo per lo scudetto non significa vincerlo per forza, significa comunque andare in Champions e continuare, anche perché i soldi della Champions servono parecchio. Poi in Europa il cammino deve essere migliore dal punto di vista estetico, si spera anche questo, però il Napoli deve andare più avanti per migliorarsi dal punto di vista del ranking, per migliorarsi anche dal punto di vista dell'attrattiva per gli sponsor, ma anche, ma anche e soprattutto per guadagnare di più rispetto a quello che ha guadagnato quest'anno la Champions".