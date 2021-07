Inter-Socios, Antonello e Marotta presentano la nuova maglia con il main sponsor

I due dirigenti nerazzurri in posa con la maglia home del club nerazzurro che si è arricchita oggi del nuovo sponsor che andrà a sostituire Pirelli

Il nuovo sponsor dell'Inter , Socios.com , ha fatto la sua apparizione della maglia nerazzurra per la stagione 2020-2021. Socios.com diventa il nuovo Global Main Jersey Partner dei Nerazzurri - ha spiegato il club interista in una nota - e questa partnership è l'inizio di un'era innovativa con la promozione sulla nuova maglia il Fan

Si presenta così ai tifosi: "Trasformare i fan passivi in fan attivi è essenziale per il futuro dello sport. La nostra visione è per una vasta rete di organizzazioni sportive leader nel mondo per raggiungere questo obiettivo attraverso i Fan Token e il fan engagement transazionale su Socios.com". L'Inter e Socios.com si danno insieme l'obiettivo comune di utilizzare al meglio tecnologia, innovazione per porre il tifoso al centro dei valori condivisi dai due brand.