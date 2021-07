Inter, Marotta ha fretta di risolvere la questione Nainggolan: settimana decisiva

Il centrocampista belga continua ad allenarsi ad Appiano Gentile, ma non rientra più nei piani della società

L'Inter ha fretta di risolvere la questione Nainggolan : il centrocampista belga continua ad allenarsi ad Appiano Gentile, ma non rientra più nei piani della società. Marotta è al lavoro per trovare una soluzione per limitare la minusvalenza che comporterebbe l'addio del Ninja: nessun accordo sulla buonuscita, così come con il Cagliari. Secondo il Corriere dello Sport potrebbero arrivare novità in settimana:

"L'obiettivo è sistemare la "pratica" Nainggolan, con l'Inter disposta a pagare una fetta del suo stipendio (per ora la proposta è 1,2-1,5 milioni netti su un totale di oltre 4,3). Altrimenti, tramite una buonuscita, la società della famiglia Zhang cercherà di risolvere consensualmente il contratto con il centrocampista: per l'Inter sarebbe sicuramente preferibile un accordo con Giulini, ma Marotta non vuole trascinare troppo a lungo la vicenda perché un risparmio sull'ingaggio dell'ex Roma è importante per abbassare il monte stipendi-ammortamenti del 15-20% come richiesto dalla proprietà. Da domani in poi ci saranno nuovi contatti anche con l'agente del giocatore, Alessandro Beltrami. L'obiettivo è chiudere entro fine settimana".