VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

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LA ROTTURA CON MAROTTA

VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Lautaro? Infortuni fanno parte del gioco. Bruges..."

È il retroscena raccontato oggi da Lorenzo Vendemiale sulle pagine del Fatto Quotidiano, che ricostruisce le tensioni politiche in vista delle elezioni per la presidenza della Figc, in programma il 14 dicembre.

Una sfida che vede contrapposti Giovanni Malagò e Adriano Galliani, con una parte importante della Serie A, guidata dal presidente dell'Inter Marotta, che ha cambiato posizione rispetto a giugno, quando aveva sostenuto la candidatura dell'ex numero uno del Coni.

Secondo il quotidiano, tra le possibili ragioni dello strappo ci sarebbe anche la situazione di Pietro Leonardi, da tempo legato da un rapporto personale a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma.

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