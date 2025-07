Martorelli: “Ndoye? Il Napoli ha fatto bene anche perché Lookman…”

“Ndoye? Una società seria è giusto che non insegua nessuno, a meno di pochissimi calciatori. Se il Nottingham ha offerto più del Napoli è giusto che il Bologna abbia accettato la corte dalla Premier. Il Napoli ha ancora tempo per trovare un altro esterno, il Napoli ha fatto un’offerta onesta al Bologna"

"Lookman viene valutato tra i 45 e i 50, con tutto il rispetto per Ndoye ma non mi sembra sia superiore a Lookman. Quest’anno il Napoli sta facendo un mercato straordinario, ci sono due portieri titolari. Era da anni che il Napoli non aveva due portieri di alto livello e qeusta è la dimostrazione che la società vuole crescere e crescerà. Ndoye era la prima scelta, ma ci saranno altre opportunità per il Napoli".