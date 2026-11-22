Marco Materazzi, ospite del Centro Coordinamento Inter Club Campania, ha toccato diversi argomenti. Da Mourinho al Triplete, fino al 5 maggio, un viaggio nei ricordi per l'ex difensore nerazzurro. "Mourinho era il più forte e allenava gente forte, la squadra era molto forte. Ci sono allenatore che sono bravi con i giovani e allenatori che sono bravi con i campioni. Lui forse con i giovani faceva un po' più fatica".

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"A livello di gestione penso sia stato ed è ancora un fenomeno, quando si mette in testa di dare fastidio a quelli forti ci riesce. Lo sta facendo adesso col Barcellona dove lo davano per morto un mese fa prima del Clasico ed è andato a vincere in casa del Barcellona. Fa in modo che la più forte lo sa, lui goccia a goccia sa che poi arriva e lui farà male anche al Barcellona".

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5 MAGGIO

"Quando dico che darei 2-3 scudetti che ho vinto dopo con quello del 5 maggio lo dico veramente perché era quello più bello e più sentito. Nel calcio non sempre hai l'opportunità di ripeterti e di vincere, cosa che poi quando io ho vinto la Champions, forse non da protagonista in campo, sono stato molto felice perché quella sera del 22 maggio c'eravamo io, Toldo, Zanetti e Cordoba che era la colonna vertebrale".

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