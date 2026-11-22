Getty Images

Marco Materazzi è stato ospite del Centro Coordinamento Inter Club Campania. Dopo aver criticato duramente Rafa Benitez, l'ex difensore è tornato su temi d'attualità e sul lavoro di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra.

Getty Images

"Ha fatto 14 partite in Serie A salvando il Parma. Poi la differenza tra quelli bravi e quelli che non vogliono capire è proprio questa, quella di essere intelligenti in un gruppo spogliatoio. Cristian, al di là che è bravo come allenatore, è bravo perché entra nella testa dei ragazzi. Ha vissuto spogliatoi importanti. L'Inter è la squadra più forte e lo dico da anni, praticamente abbiamo buttato via un paio di scudetti". Poi una battuta su Roberto Mancini: "Con Mancini è finita in bellezza perché fortunatamente l'ho messo nelle condizioni di farmi giocare, sono dovuto diventare campione del mondo".

(Pagina Instagram di Soloedesclusivamenteinter)