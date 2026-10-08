Rafa Benitez sedici anni fa entrò nel mondo Inter col piede sbagliato. Si è detto tanto a proposito dell'approccio nei confronti dello spogliatoio e di certi problemi con alcuni dei senatori, confermati anche da Marco Materazzi all'Overtime Festival di Macerata: "Mourinho riusciva a creare empatia con tutti, dava sempre una pacca sulla spalla per via della quale ti saresti buttato anche nel fuoco per lui. Benitez, invece, dall'inizio mi vedeva sotto una cattiva luce perché vedeva me e vedeva Mourinho", le parole riportate da Cronachemaceratesi.it.

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"San Siro? Ho giocato negli stadi più importanti, come Old Trafford, il teatro dei sogni, di Manchester o il Bernabeu, ma quello che ti dà San Siro non ha eguali. Poi ci sono giocatori come me o Balotelli che sapevano accenderlo con un gesto o un'azione, così come oggi Lautaro Martinez. Quando ha mandato a quel paese l'arbitro nella partita contro il Napoli ha acceso San Siro e ha dato il via alla rimonta nerazzurra".