Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante Pressing, l'ex difensore Massimo Mauro ha giudicato l'errore del portiere dell'Inter Martinez in casa del Real Madrid:

"Martinez secondo me non ha fatto un errore, in quel momento ha dimenticato dove stava. Lui gode a fare il dribbling. Un portiere che lì gode a fare il dribbling, mi fa impazzire, ma è completamente fuori di testa. È Real Madrid-Inter".