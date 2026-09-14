Il commento di Mauro all'errore fatto da Martinez durante Real Madrid-Inter
VIDEO / Follia Martinez! Poi para tutto, ma non basta: gli highlights di Real-Inter 2-1
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Durante Pressing, l'ex difensore Massimo Mauro ha giudicato l'errore del portiere dell'Inter Martinez in casa del Real Madrid:
"Martinez secondo me non ha fatto un errore, in quel momento ha dimenticato dove stava. Lui gode a fare il dribbling. Un portiere che lì gode a fare il dribbling, mi fa impazzire, ma è completamente fuori di testa. È Real Madrid-Inter".
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