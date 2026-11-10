Bartosz Mazurek non vede l'ora di incontrare Piotr Zielinski durante il ritiro della nazionale polacca. Il centrocampista del Salisburgo ha ricevuto la sua prima convocazione da Jan Urban ed è stato incluso nella rosa per le partite di Nations League contro Romania e Svezia. "C'è molta competizione nella nazionale polacca, ma è proprio questo che stimola la crescita. È un bel problema per l'allenatore! Avrò l'opportunità di lavorare con molti giocatori di talento".

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"Piotr Zielinski è un calciatore straordinario. Tutti, compresi i miei compagni di squadra, rimangono impressionati ogni volta che viene menzionato il suo nome. Ora avrò l'opportunità di allenarmi al suo fianco. Tutti dicono che sia un giocatore fantastico e una persona ancora migliore. Non vedo l'ora di conoscerlo".

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Il giovane centrocampista ha inoltre sottolineato le differenze tra i loro stili di gioco: "Piotr è molto elegante con la palla, mentre io sono un giocatore più tenace ed energico".

(TVP Sport)