Bartosz Mazurek non vede l'ora di incontrare Piotr Zielinski durante il ritiro della nazionale polacca
VIDEO FCIN1908 / Zielinski: "Chivu un grandissimo. Sosta lunga, non vedevo l'ora di tornare"
Bartosz Mazurek non vede l'ora di incontrare Piotr Zielinski durante il ritiro della nazionale polacca. Il centrocampista del Salisburgo ha ricevuto la sua prima convocazione da Jan Urban ed è stato incluso nella rosa per le partite di Nations League contro Romania e Svezia. "C'è molta competizione nella nazionale polacca, ma è proprio questo che stimola la crescita. È un bel problema per l'allenatore! Avrò l'opportunità di lavorare con molti giocatori di talento".
"Piotr Zielinski è un calciatore straordinario. Tutti, compresi i miei compagni di squadra, rimangono impressionati ogni volta che viene menzionato il suo nome. Ora avrò l'opportunità di allenarmi al suo fianco. Tutti dicono che sia un giocatore fantastico e una persona ancora migliore. Non vedo l'ora di conoscerlo".
Il giovane centrocampista ha inoltre sottolineato le differenze tra i loro stili di gioco: "Piotr è molto elegante con la palla, mentre io sono un giocatore più tenace ed energico".
(TVP Sport)
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