Ex capitano dell'Inter, lo Zio ricorda Sandrino nel giorno della sua scomparsa a 83 anni: "Amato dagli interisti ma non solo"
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Beppe Bergomi, intervenuto su Radio Dee Jay, ha ricordato Sandro Mazzola nel giorno della sua scomparsa a 83 anni. «Il mio Mazzola è stato quello che a 16 anni, quando giocavo nella Primavera ad Appiano ha spinto per farmi giocare in prima squadra. Bersellini non era convinto, Mazzola era il dirigente dell'Inter e vedeva qualcosa in me e il mio esordio lo ha spinto lui».
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L'ex capitan nerazzurro ha anche aggiunto:
-Se uno pensa all'Inter pensa a Mazzola anche forse per anagraficaNelle varie chat degli interisti quasi tutti mi hanno detto, tanti alla mia età. Sandro ha quindi segnato un'epoca un po' come tutta quella grande Inter: oggi c'è una foto in rete in bianco e nero ed è bellissima di Sandro e Facchetti con Sordi, l'ha pubblicata oggi Gianfelice Facchetti, una foto bellissima. Era una squadra di grandi campioni che hanno segnato un'epoca non solo per l'Inter: Mazzola era conosciuto in tutto il mondo, ma anche per le altre tifoserie. È stato un personaggio unico.
-Attaccante atipico per quegli anni?Faceva il centravanti, poi è arretrato un pochino. Diceva che non aveva mai usato le scarpette con i tacchetti a sei perché aveva il passo corto e scivolava molto. Era un attaccante veloce, rapido e col tempo ha arretrato la posizione, ha fatto 162 gol con la maglia nerazzurra, era unico per suo modo di essere. La rivalità con Rivera, hanno segnato un'epoca.
-Lutto al braccio per l'Inter...Minuto di silenzio per tutta la Serie A. Primo contratto con lui dopo i Mondiali del 1982. Portai mia mamma, cercai di rilanciare e lei mi disse di accettare perché erano bei soldi.
-Se ne va a 100 anni da San Siro...I grandi campioni lasciano il segno e se ne vanno in momenti speciali.
(Fonte: Radio Dee Jay)
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