In un'intervista a RFI Kylian Mbappé, in corsa per il Pallone d'Oro nonostante una stagione senza trofei con il Real Madrid e l'eliminazione della Francia in semifinale ai Mondiali, ha sottolineato la natura individuale del premio. "Non annunceranno una squadra nella busta. Annunceranno un giocatore. La capacità di esibirsi individualmente e di brillare è ciò che impressiona le persone per un trofeo come il Pallone d'Oro", ha dichiarato.

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"Sono stato il capocannoniere in tutte le principali competizioni e penso che questo possa essere un buon anno per me, e mi sento bene al riguardo", ha insistito. Mbappé ha concluso la Liga come capocannoniere (25 reti), la Champions League (15) e quest'estate, grazie ad altri 10 centri, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali (22 in tre edizioni). È in lizza, tra gli altri, con il suo compagno di squadra francese Ousmane Dembélé, che punta al secondo titolo mondiale consecutivo, così come con Lionel Messi, finalista ai Mondiali con l'Argentina, e con diversi altri campioni del mondo spagnoli come Lamine Yamal, Rodri e Ferran Torres.

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Mbappé ha anche commentato l'arrivo di Zinédine Zidane come commissario tecnico della nazionale francese, in sostituzione di Didier Deschamps, che "ha fatto la storia" perché "ha davvero riportato la nazionale francese dove merita di stare. Per questo, gli saremo sempre grati". "Ora è un nuovo capitolo con un nuovo allenatore. È l'inizio. Dovremo trovare il nostro ritmo, ma saremo subito messi alla prova e dovremo ricominciare a vincere immediatamente perché è quello che la gente si aspetta da noi. Ovviamente, ci aspettiamo sempre che la nazionale francese sia al vertice", ha detto l'attaccante, al quale Zidane ha confermato la fascia di capitano