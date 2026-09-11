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Tra i più positivi della sconfitta dell'Inter al Bernabeu c'è sicuramente, ancora, Andy Diouf: il francese è ormai una certezza lì a destra e continua la sua crescita esponenziale. Ed è anche il simbolo della volontà dell'Inter in ottica investimenti sul mercato, come spiega Gianluigi Longari su Sportitalia.

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"La decisione dell’allenatore di provarlo da quinto nasce dall’esigenza di trovare la collocazione ideale per un giocatore che, per caratteristiche e attitudine, tende naturalmente a sfilare molto sulla linea laterale. Un’intuizione che ha cambiato la storia recente di Diouf e che potrebbe averne cambiato definitivamente anche la carriera. Perché quello che era stato acquistato come centrocampista offensivo è diventato un esterno capace di garantire corsa, fisicità, inserimenti e qualità.

Un progetto di campione “made in Pinetina” che rappresenta soprattutto la perfetta unità di intenti che l’Inter vorrebbe riuscire a replicare in ogni investimento: scouting, scelta del profilo, lavoro quotidiano e capacità dell’allenatore di valorizzare caratteristiche magari differenti rispetto a quelle immaginate inizialmente. Non sempre funzionerà. Sarebbe impossibile pretenderlo. Ma la strada intrapresa è evidente: investire su giocatori che possano essere utili subito e, contemporaneamente, possedere margini tali da aumentare valore tecnico ed economico nel corso del tempo.