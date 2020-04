In Spagna – C’è qualcosa che preoccupa Messi. Vorrebbe chiudere al Barça ma…

La notizia l’ha smentita lui stesso. ‘Fake news’ ha scritto Messi sui social, riferendosi alle voci argentine che lo vogliono lontano dal Barcellona e soprattutto in arrivo all’Inter. “Per fortuna nessuno vi crede”, ha pure aggiunto l’attaccante. E in Spagna tutti hanno parlato della sua uscita. Il sito El Confidencial ha fatto un’analisi approfondita sulla risposta di Messi alle notizie di mercato. L’ultima volta che aveva utilizzato Instagram per rispondere ai media era quando si era parlato di una rottura con il ds blaugrana, Abidal. La Pulce ha mostrato tutto il suo disagio per le notizie argentine che lo vogliono in arrivo a Milano con Thiago Alcantara.

“Questo turbinio di voci – spiega il sito spagnolo – gli ha causato mal di pancia”. Una smentita è arrivata anche contro chi ha parlato del fatto che avrebbe pagato lui la cauzione di un mln e mezzo di Ronaldinho per farlo uscire dalla prigione dove era detenuto in Paraguay. “Messí è stufo e stanco di essere costantemente in mezzo ad un uragano, soprattutto se tutto ciò che sente e legge non ha senso. Il suo personaggio è diventato burbero. Dall’anno scorso non si nasconde più. E gli era stato sempre rimproverato durante la sua carriera al Barça. Se qualcosa non gli va lo dice come è successo di recente con Abidal che aveva coinvolto lo spogliatoio nell’esonero di Valverde. Attraverso Instagram ha anche annunciato del taglio degli stipendi deciso dai giocatori blaugrana“, si legge nello stesso articolo.

Insomma in questo momento non è sereno perché ci sono problemi in campo e con i dirigenti, c’è un distacco evidente con i vertici blaugrana. E’ tutta un mistero la questione secondo la quale ci sarebbero state società online pagate per screditarlo agli occhi della gente e non ha apprezzato le voci che vogliono un Messi disimpegnato nella vita quotidiana del club e lontano dai compagni. “Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La sua rabbia incoraggia la stampa a speculare sul suo futuro e di questo è preoccupato. Lui vuole finire la sua carriera al Barcellona ma chiede anche di vivere e lavorare in pace”, conclude il quotidiano.