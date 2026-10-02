L’Università di Buenos Aires premierà la Pulga poche ore prima della sua ultima partita con la Seleccion al Monumental

Alessandro De Felice
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L'Università di Buenos Aires (Uba) ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi, in riconoscimento della sua carriera sportiva e del modo in cui ha rappresentato l'Argentina.

La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse il 6 ottobre, prima della sua partita di addio con la nazionale allo stadio Monumental di Buenos Aires.

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DAZN

La delibera - approvata all'unanimità dal Consiglio superiore dell'Uba - sottolinea come "la sua carriera rappresenti un esempio di eccellenza, perseveranza, umiltà e condotta etica nella professione, oltre che di impegno nel rappresentare la Repubblica Argentina: valori che questa Università promuove storicamente".

messi

"Al di là di quanto tutti gli argentini conoscano Messi - e a prescindere dai numeri e dalle statistiche che ne attestano lo status di atleta - vogliamo anche riconoscere una persona umile e tenace, che funge da esempio e ambasciatore della nostra cultura popolare e della nostra identità nazionale", ha sottolineato il rettore dell'ateneo, Ricardo Gelpi, ricordando i quattro titoli consecutivi vinti dalla 'Pulga' con l'Albiceleste (Coppa America 2021, Finalissima 2022, Mondiale 2022 in Qatar e Coppa America 2024).

(Fonte: ANSA)

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