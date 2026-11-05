La Champions ha fatto ritrovare certezze che l'Inter aveva smarrito. La vittoria contro il Feyenoord ha dimostrato che la squadra nerazzurra se entra in campo con l'atteggiamento giusto, può giocarsela con chiunque. Lo sa che Chivu che contro gli olandesi ha scelto un atteggiamento meno arrembante e più prudente, una mossa che ha pagato.

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"La Champions ha restituito l’Inter a Chivu. Era già successo l’anno scorso, sempre in Olanda, allora l’Ajax, adesso il Feyenoord, sempre dopo una sconfitta in campionato, allora la Juventus, adesso il Milan. Per chi ci crede, anche questo è un segnale. Di più però conta come Chivu ha scelto un’altra volta di schierare la sua squadra, senza dirlo, ché tanto le partite le guardano tutti e chi vuole lo capisce", sottolinea il Giornale.

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