Mihajlovic racconta: “Il giorno in cui morì mio padre ero a Madrid per Inter-Bayern”

Non soltanto il periodo della malattia. Sinisa Mihajlovic nel suo libro “La partita della vita” racconta un po’ tutta la sua storia, tra gioie e dolori. In particolare, il serbo si sofferma anche sulla scomparsa del padre Bogdan. Ne ha parlato ieri negli studi di ‘Domenica In’ in onda su Rai Uno: “L’unico mio rimpianto è di non averlo potuto vedere il giorno della morte, perché avevo promesso ai miei due figli di portarli a Madrid a vedere la finale dell’Inter che lì vinse la coppa dei campioni. Avevo sentito il giorno prima mia madre che mi aveva detto che papà stava bene. Così le ho detto che il giorno dopo sarei andato subito da lui”.