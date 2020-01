Milan, assalto a Politano: l’Inter detta le condizioni, nuovo incontro a inizio settimana

Il Milan fa sul serio per Matteo Politano: come riporta Tuttosport, la dirigenza rossonera è pronta ad accelerare per l’esterno offensivo dell’Inter, e nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra le parti.

“Matteo Politano rimane un obiettivo del Milan e, all’inizio della prossima settimana, ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera e quella dell’Inter per entrare nel vivo della discussione. I nerazzurri hanno già dettato delle condizioni per il cartellino dell’esterno mancino, che può partire o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La cifra minima richiesta dall’Inter è di 25 milioni e su questo ed altri aspetti parleranno i due club visto che, nei giorni scorsi, era emersa anche la possibilità di uno scambio – con valutazione alla pari – tra Politano e Kessie che, al momento, è congelato ma non è un’ipotesi da cestinare.

Ma il Milan non è l’unica società che si sta muovendo per Politano (che ha già dato il suo sì ai rossoneri), perché il Napoli e la Fiorentina non sono mai usciti dai radar, mentre la Roma è un po’ più defilata. Ad oggi i rossoneri sono la pista principale, ma se all’Inter dovesse arrivare una proposta concreta, allora anche Boban e Maldini dovrebbero accelerare, se convinti della bontà dell’operazione. Oggi Politano è finito ai margini delle scelte di Conte, che gli ha messo davanti anche Sebastiano Esposito, ma l’Inter non ha intenzione di generare una minusvalenza dalla sua eventuale cessione anche perché con i soldi di Politano potrebbe alzare la posta per Vidal o Eriksen“.