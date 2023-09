Il Milan batte il Cagliari in rimonta 3-1 e aggancia l’Inter. Vincono anche Empoli e Atalanta

Vittoria in rimonta per il Milan che batte 3-1 il Cagliari e aggancia, momentaneamente, l'Inter a 15 punti in vetta alla classifica. Il gol di Zito Luvumbo al 29' illude i sardi perché i rossoneri la ribaltano nei minuti finali del primo tempo con Okafor e Tomori, prima del 3-1 arrivato al 60' con Loftus-Cheek.